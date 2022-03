Abel Ferreira em "negociações avançadas" para renovar com o Palmeiras, dizem brasileiros

Abel Ferreira está em negociações avançadas com o Palmeiras para o prolongamento do contrato. A informação é avançada esta segunda-feira pelo 'GloboEsporte', que dá conta que o alegado novo vínculo que o técnico irá assinar o ligará ao Verdão até 2024, ou seja por mais duas temporadas, uma vez que o contrato de Abel Ferreira termina em dezembro deste ano.De acordo com a mesma fonte, o novo acordo é "uma forma de proteger o clube diante do aumento de sondagens do exterior", dando o exemplo de Benfica e Granada (Espanha), que terão sido os emblemas que mais recentemente demonstraram interesse em saber mais sobre a situação contratual do técnico de 43 anos.Desde 2020 no Verdão, Abel Ferreira já conquistou quatro títulos na primeira passagem pelo futebol brasileiro (1 Taça do Brasil, 2 Libertadores e 1 Taça Sul-Americana).