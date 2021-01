«Abel Ferreira está a fazer um trabalho excecional no Palmeiras»

Luciano Signorini, diretor de comunicação do Palmeiras, não poupa elogios a Abel Ferreira pelo trabalho que o treinador português tem levado a cabo no clube brasileiro.





"Tivemos um surto de Covid-19 no plantel, entre 15 e 20 elementos, mesmo mantendo todos os protocolos. Houve muitos casos ao mesmo tempo e houve um declínio no campo técnico. O desempenho tornou-se longe do ideal, houve um comando técnico, com a chegada de Abel Ferreira, que se adaptou rapidamente e está a fazer um trabalho excecional. O trabalho em campo potencializa o trabalho da comunicação mas todas as campanhas trouxe para o clube uma imagem positiva. Agora o nosso desafio é manter essa comunicação, agora dentro dos relvados. Estamos com chances de conseguir títulos esta época, com a chegada do Abel que potenciou tudo isto", afirmou esta quinta-feira na FuteCOM , iniciativa que decorreu no Estádio Municipal de Leiria, patrocinada pela Liga de Clubes."Procurámos sempre o equilíbrio entre a felicidade do torcedor e a consciência sobre a pandemia.Mantivemos sempre uma vertente informativa em todas as nossas ações. Essa era a mensagem que o Palmeiras tinha de transmitir, sempre em consonância com o departamento médico do clube, que foi um aliado importantíssimo. Agora estamos novamente num momento complicado da pandemia e não vamos fechar os olhos a isso."