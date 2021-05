Abel Ferreira: «Estou à espera de ser despedido»

Abel Ferreira confessou este domingo, antes do duelo com o Flamengo para a 1.ª jornada do Brasileirão, que espera ser despedido do Palmeiras, quando comentava as constantes mudanças de treinadores no futebol brasileiro, a última das quais a de Alberto Valentim, depois do empate em casa do Cuiabá na estreia na prova.





"Serei eternamente grato ao futebol brasileiro, ao jogador brasileiro e aos meus jogadores de forma muito especifica. E mais ainda ao Palmeiras. E ainda mais ao [Maurício] Galiotte, o presidente que apostou num treinador sem títulos. Estou à espera de ser despedido, estou mesmo à espera", começou por dizer o técnico luso, em declarações ao 'GloboEsporte'."Ainda hoje, a minha filha mais nova faz dez anos, faz a primeira comunhão e eu estou do outro lado do Atlântico a pagar o preço para continuar a vencer. É isso que quero fazer. Portanto, tudo o que vem de fora, as equipas que vêm de fora, para mim e para a minha equipa, só nos ajudam a fortalecer", reiterou Abel Ferreira.