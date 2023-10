Abel Ferreira falha dois jogos

Já não há volta a dar! O Palmeiras não recorreu da pena aplicada pelo Supremo Tribunal de Justiça do Desporto e Abel Ferreira irá mesmo cumprir dois jogos de castigo no Brasileirão, falhando os duelos com o Atlético Mineiro (amanhã) e Coritiba (domingo), respeitantes à 27ª e 28ª jornadas. O técnico português foi penalizado por ter insinuado que o Verdão fora roubado pelo árbitro no revés (0-1) com o Grémio.