Abel Ferreira faz história no Palmeiras e leva equipa à final do campeoanto paulista

O Palmeiras está, pela quarta vez consecutiva, na final do campeonato paulista e Abel Ferreira fez história. O português tornou-se o treinador com mais finais na história do clube de São Paulo.Este domingo, o Verdão recebeu e venceu o Ituano, por 1-0. O golo solitário foi apontado por Murilo, aos 58 minutos.Abel, que vai disputar a 11ª final pelo Palmeiras, superou Luiz Felipe Scolari, com 10. Na derradeira partida da prova, o Palmeiras irá defrontar o Água Santa ou o Red Bull Bragantino.