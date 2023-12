Abel Ferreira ganha prémio de melhor treinador (e uma fotografia com Luis Suárez)

No dia seguinte à conquista do Brasileirão, Abel Ferreira foi distinguido com o troféu Bola de Prata, entregue pela ESPN Brasil ao melhor treinador do campeonato brasileiro. E, mais uma vez, saiu a pergunta: vai ficar no Palmeiras em 2024: "Acho que sim", respondeu o técnico do Palmeiras. O contrato termina em dezembro do próximo ano.Outro momento durante a gala aconteceu quando Abel Ferreira, durante a entrevista para a ESPN, viu Luis Suárez perto do local. Nessa altura, aproveitou para tirar uma fotografia com o antigo avançado do Barcelona e que deixa agora o Grémio (recorde-se que Abel Ferreira já tinha pedido uma fotografia a Ronaldo, o 'Fenómeno').