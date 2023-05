Abel Ferreira ligou a jornalista da Globo para se desculpar após lhe ter tirado o telemóvel

Abel Ferreira foi protagonista este domingo de um momento que gerou polémica no Brasil, no final do At. Mineiro-Palmeiras , ao tirar o telemóvel das mãos de um jornalista da Globo, após ter percebido que este estava a gravar uma conversa entre o diretor de futebol do verdão e o quarto árbitro.Após ter pedido desculpa pela atitude, na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, o treinador português foi mais longe, tendo mesmo ligado a Pedro Spinelli para se retratar. A informação é avançada pela 'GloboEsporte', que diz ainda que a videochamada durou entre três a quatro minutos e que Abel pediu desculpa várias vezes, reconhecendo que só se apercebeu que se tratava de um jornalista mais tarde.Apesar de se ter retratado, o técnico português pode mesmo ser castigado, podendo ficar afastado do banco do Palmeiras entre um a seis jogos, de acordo com a mesma fonte.