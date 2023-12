Abel Ferreira não confirma a continuidade no Palmeiras: «A única certeza no futebol e na vida é a incerteza»

Abel Ferreira chegou esta quinta-feira ao Aeroporto Sá Carneiro para cumprir as suas férias em Portugal, junto da família. Após conquistar o Brasileirão, o treinador do Palmeiras falou sobre o seu futuro no clube.«A única coisa que é certa é que tenho contrato e gosto de estar no Palmeiras. Agora, nós sabemos que a única certeza no futebol, e não é só no futebol, é na vida, é a incerteza. O mais importante é vir para casa, descansar, porque o campeonato brasileiro é muito exigente e não são três meses, são três anos», disse o treinador à chegada ao aeroporto e perante órgãos de comunicação social portugueses.O treinador português revelou ainda que vai fazer um... retiro: «Eu vou fazer como fazem os padres. Os padres às vezes fazem retiros. Eu preciso de me retirar, de ficar no silêncio. Ouvir a minha consciência, ouvir a minha família. Isso é o mais importante para mim agora. Felizmente, eu acho que sou um rapaz abençoado.»Recorde-se que o futuro de Abel Ferreira tem sido um tema constante no Brasil. O interesse do Al-Sadd, do Qatar, pode levar o português a mudar de ares. Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024.