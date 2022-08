Abel Ferreira: «Não corri, não me desgastei, estava quietinho, eles lutaram até o fim»

O Palmeiras, do português Abel Ferreira, qualificou-se na quarta-feira de forma épica para as meias-finais da Taça Libertadores, mantendo-se na corrida ao 'tri', ao resistir (0-0) com nove ao Atlético Mineiro, para vencer nos penáltis (6-5)."Sobre a força mental, esta equipa acredita. Vem das mães e pais deles, é fruto dos pais e mães destes jogadores, que devem estar orgulhosos do que eles fazem. A crença e espírito de união tem muito a ver com eles. A minha quota é de 30%, já disse várias vezes. O resto são eles. Não corri, não me desgastei, estava quietinho, eles lutaram até o fim, foram ao fundo do espírito e capacidades coletivas", disse Abel.

Depois do empate a dois golos em Belo Horizonte, onde esteve a perder por 2-0, o Palmeiras teve um jogo muito complicado no Allianz Park, culpa das expulsões de Danilo, aos 29 minutos, e Gustavo Scarpa, aos 82, após entradas duríssimas.

Com menos um dos 29 aos 82 minutos e menos dois dos 82 até aos 90+6, altura em que Eduardo Vargas viu o segundo amarelo, por protestos, para o encontro acabar num '10 contra nove', o 'verdão' logrou segurar o 'nulo' e forçar os penáltis.

O ex-portista Hulk foi o jogador que esteve mais perto de resolver a eliminatória no tempo regulamentar, em duas ocasiões de 'ouro' nos descontos, primeiro com um remate ao lado, aos 90+2 minutos, e depois com um centro/remate ao poste direito, aos 90+3.

Na 'lotaria', as duas equipas mostraram grande competência, ao acertarem os primeiros 10 pontapés, para, ao 11.º, Rubens atirar fraco e denunciado para a defesa de Weverton, com Murilo Cerqueira a não desperdiçar a oportunidade para fazer o 6-5.

Com este triunfo, o Palmeiras fica agora à espera do confronto de hoje na Argentina, onde o Estudiantes recebe o Athletico Paranaense, do ex-selecionador luso Luiz Felipe Scolari, para o fecho dos 'quartos', depois do empate a zero no Brasil.