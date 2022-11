Abel Ferreira não esqueceu os críticos: «Quem não gosta vai ter que nos engolir de qualquer jeito»

Depois de ter conquistado Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Paulista, Abel Ferreira juntou esta quarta-feira ao currículo o Brasileirão , um feito que o técnico português assinala e celebra, repartindo os louros por quem esteve do seu lado."A consistência é mérito dos nossos jogadores. Jogue quem jogar, onde for, jogar para ganhar. Portanto, os meus jogadores estão de parabéns pela forma que fizemos. O difícil não é ganhar. É ganhar de forma consistente. Esta é a terceira temporada que o fazemos. É muito difícil ver uma equipa ganhar em três temporadas da forma como ganhámos", frisou o técnico português, ao SporTV.Questionado sobre os registos da época, com apenas duas derrota em 34 jornadas, o técnico assume que a consistência se deve essencialmente à mentalidade do grupo. "Tem muito a ver com a mentalidade que temos aqui dentro, com o compromisso coletivo, um equilíbrio muito grande mesmo quando perdemos, como quando fomos eliminados. E uma vontade muito grande de crescer e ser melhor todos os dias. Isso é algo que está intrínseco a essa equipa. Os jogadores querem ser melhor a cada jogo e estão de parabéns por isso".A fechar, numa alusão direta às críticas que tem sido alvo, o português foi claro. "O sentimento é de muita gratidão e de muito orgulho de tudo aquilo que os jogadores tem feito. A nossa autoestima é tão grande que temos espaço para aqueles que gostam e não gostam de nós. E quem não gosta vai ter que nos engolir de qualquer jeito, porque os números estão aí. É inegável o que esta equipa faz e contra fatos não há opiniões que nos façam mal. A nossa autoestima é tão grande que cabe no coração todos que gostam e que não gostam de nós", completou.