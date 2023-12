Abel Ferreira não tem acordo com o Al Sadd e só decide futuro após o Brasileirão

Com o título brasileiro quase na mão, a continuidade de Abel no Palmeiras é a grande interrogação. O técnico já deixou antever alguma saturação e esta segunda-feira surgiram informações quanto a uma alegado acordo verbal com o Al Sadd para rumar ao Qatar. Segundo o jornalista César Luis Merlo, só faltaria assinar o contrato de dois anos que tornaria Abel no técnico mais bem pago do Mundo.No entanto,apurou que não existe qualquer acordo entre Abel Ferreira e o Al Sadd, contrariamente ao que foi noticiado. O treinador português só vai decidir o futuro quando estiver de férias, no final do Brasileirão, altura em que irá analisar as ofertas em cima da mesa.A continuidade no Palmeiras não está excluída - o atual contrato é válido até dezembro de 2024. O Al Sadd é um dos clubes interessados, masapurou que Abel Ferreira não está em negociações com outros emblemas neste momento.