Abel Ferreira: «Os meus jogadores sabem que podem fazer melhor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras de Abel Ferreira empatou (1-1) esta segunda-feira na visita ao Santo André, último classificado do Paulistão. No final do encontro, o técnico português falou sobre a exibição da equipa e apontou alguns erros cometidos.

O resultado da partida causou desagrado aos adeptos e principalmente a Abel Ferreira que se justificou na conferência de imprensa. "Percebemos os jogadores que tínhamos e rodámos a equipa. Na minha opinião fizemos um bom jogo, com excelentes oportunidades de golo. Temos que chegar ao final do encontro e ficar tristes porque não fomos capazes de matar o jogo com um segundo golo. Os meus jogadores sabem que podem fazer melhor", referiu.

O treinador foi ainda questionado sobre a decisão de poupar os habituais titulares, isto porque o Palmeiras tem um clássico frente ao Corinthians no próximo domingo. "Não é por acaso que o Palmeiras é das equipas que tem um menor número de lesões. Tem um treinador arrojado, que gosta de dar oportunidades aos jogadores e alguns agarram com unhas e dentes", afirmou Abel Ferreira. "Não sei porque é que o Palmeiras vai ter agora cinco jogos seguidos de dois em dois dias. Sou obrigado a fazer esta gestão", acrescentou.