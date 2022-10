Abel Ferreira pediu número de jornalista para pedir-lhe desculpa por resposta na conferência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, tem sido alvo de críticas no Brasil depois de uma resposta dada a pergunta lançada por um jornalista em plena conferência de imprensa após o triunfo do Verdão sobre o Botafogo de Luís Castro (3-1).

Segundo a assessoria do técnico luso do Palmeiras, Abel Ferreira não terá alegadamente compreendido a questão colocada pelo repórter brasileiro, até porque num primeiro momento acabou por elogiar a pergunta do jornalista e posteriormente respondido de forma completamente distinta assim que ouviu a palavra "expulsão".

Ainda de acordo com a assessoria de Abel Ferreira, o treinador terá ficado chateado com a forma como a equipa de arbitragem o tratou de forma distinta em comparação com o seu compatriota durante a partida entre as duas equipas na última noite. Abel Ferreira terá questionado o árbitro se não tinha visto um penálti a favor da sua equipa e, por esse motivo, terá alegadamente visto o cartão amarelo.

Após toda esta confusão, Abel Ferreira pediu o número de telemóvel do jornalista que lhe colocou a pergunta na conferência de imprensa no pós-jogo para falar com ele e pedir desculpa pela forma como lhe respondeu.