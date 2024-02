Abel Ferreira promete mudar: «Este ano vou ser mais leve...»

Abel Ferreira está um treinador diferente. Ou pelo vai tentar... Igual a si próprio, o português aproveitou o final do jogo do Palmeiras com o Ituano (2-0), disputado na Arena Barueri, cujo relvado já motivou muitas críticas no passado, para garantir que vai tentar acalmar-se com algumas coisas.

"Este ano prometo que vou ser mais leve. Não me vou chatear com coisas que estão fora do meu controlo, vou jogar onde tiver que ser. Se for no terrão é no terrão, se for no cimento é no cimento, se for na madeira é na madeira", revelou aos jornalistas.

"Vamos competir de qualquer forma, seja onde for. Vocês sabem minha a opinião sobre isso. Portanto não vale a pena estar sempre aqui a falar do mesmo. Vou procurar ser mais leve nas minhas observações porque não vale a pena", rematou.