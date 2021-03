Abel Ferreira: «Quando casei, levei três livros do Mourinho»

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, está em Portugal a passar umas mini-férias, mas a imprensa brasileira quer saber tudo sobre o técnico com conduziu o Verdão ao sucesso. Em entrevista à 'SporTV', Abel falou um pouco de tudo e até partilhou uma história engraçada que envolve a sua admiração pelo compatriota José Mourinho.





"Quando casei, levei três livros do Mourinho. A minha mulher perguntou o que é que ia fazer com os livros: 'Não vai ter tempo para estudar ou ler...' (Risos). Ainda era jogador e levei para descobrir por que falavam tanto dele. Achava curioso. Comecei a ler tudo o que ele fazia", sublinhou.O treinador, de 42 anos, ainda falou no período que antecedeu a sua chegada ao Brasil, em que no comando do PAOK eliminou o Benfica, de Jorge Jesus, na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões:"Antes do sorteio, a minha esposa disse: 'não quero o Benfica'. Disse-lhe que queria muito o Benfica. Estariam no início do processo e nós nos mataríamos em casa. Um contra um, perdia o jogo fácil. Mas coletivamente estávamos melhores."