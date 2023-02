Abel Ferreira queixa-se do horário dos jogos no Brasil e Neto atira: «Arrogante»

Esse Abel vou te falar viu?! Agora quer mudar até o horário dos jogos. Que ele é bom, isso é inegável! Mas é um baita de um mala arrogante. — Craque Neto 10 (@10neto) February 24, 2023

Abel Ferreira queixou-se no final do jogo com o Bragantino do horário tardio a que se disputam os encontros no Brasil e acabou por ser apelidado de "arrogante" por parte de Neto, antigo jogador brasileiro."Esse Abel vou te falar, viu?! Agora quer mudar até o horário dos jogos. Que ele é bom, isso é inegável! Mas é um baita de um mala arrogante", escreveu Neto no Twitter sobre o treinador português do Palmeiras.Neto tem um programa de televisão intitulado 'Craque Neto' na TV Bandeirantes onde não poupa ninguém nas suas críticas.

