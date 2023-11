Abel Ferreira quer reforçar ataque do Palmeiras com ex-Benfica

O 'Globo Esporte' avança este sábado no Brasil que o Palmeiras de Abel Ferreira quer reforçar a equipa para 2024 com Carlos Vinícius, ex-avançado do Benfica que atualmente é treinado por Marco Silva no Fulham, na Premier League.Segundo aquela publicação, o clube de São Paulo já terá tido conversas exploratórias com os empresários do futebolista brasileiro, mas ainda não foram apresentadas propostas concretas.Recorde-se que Vinícius jogou nos escalões de formação do Palmeiras, onde passou de defesa-central a avançado, antes de ser dispensado. "O Marcos Valadares perguntou-se se não queria uma hipótese para jogar a avançado. Aceitei logo e correspondi. Graças a Deus as coisas correram-me bem, marquei golos, fiz tudo o que ele pediu", disse o jogador numa entrevista ao 'Globo Esporte', em 2019.