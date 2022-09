Abel Ferreira recebe título de cidadão paulistano: «Nem sempre sou um bom pai, marido e treinador...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Abel Ferreira recebeu sexta-feira o título de cidadão paulistano, numa cerimónia realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, na qual também estiveram a mulher e as filhas."Sinto-me paulistano desde o primeiro dia que cheguei. Sempre me respeitaram de forma cordial e simpática. Pra mim, o futebol é muito mais do que só no nosso clube, é algo que cada um de nós deve gostar e respeitar os adversários. Tenho medos, receios, fraquezas, nem sempre sou um bom pai, marido e treinador, mas procuro acima de tudo aprender com erros e seguir em frente e ser melhor... A diferença de um vencedor para um perdedor não é a quantidade de títulos que tem, é quantidade de vezes que é capaz de se levantar quando cai. Foi assim que aprendi a caminhar, cair, levantar, começar a correr e seguir em frente", disse citado pelo Globoesporte.E continou: "Sempre disse que aqui as pessoas sabem receber. É uma grande honra, grande orgulho receber esse titulo de cidadão paulistano. Espero aprender com os erros e estar cada vez mais à altura de representar uma das maiores cidades do mundo. Não estou aqui como palmeirense ou treinador, hoje sou mais um vós. Hoje me sinto um cidadão paulistano."