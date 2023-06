Abel Ferreira recusa propostas da Arábia Saudita

A 'ESPN Brasil' avança que Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, rejeitou duas propostas para rumar à Arábia Saudita, uma delas do Al Nassr de Cristiano Ronaldo.Segundo a mesma fonte, ambos os clubes abordaram o português e a sua equipa técnica diretamente, ao invés de contactarem o Palmeiras. A proposta mais recente foi do Al Hilal, que colocou em cima da mesa um contrato de duas temporadas com um salário de 20 milhões de euros por ano.Em maio, o Al Nassr também tentou a sua sorte, mas recebeu igualmente uma resposta negativa.Abel, refira-se, tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e já referiu estar muito feliz no emblema brasileiro, pelo qual conquistou, até ao momento, um Brasileirão, uma Taça do Brasil, uma Taça Sul-Americana, uma Supertaça do Brasil e duas Libertadores.