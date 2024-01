Abel Ferreira renova contrato com Palmeiras até dezembro de 2025

O treinador português Abel Ferreira renovou o contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025, anunciou esta terça-feira a presidente do clube campeão brasileiro de futebol, Leila Pereira.

"Gostaria de comunicar que nós renovámos o contrato com o nosso treinador Abel Ferreira até dezembro de 2025. O contrato ia até dezembro de 2024", referiu a dirigente.

Em conferência de imprensa, Leila Pereira disse que esta renovação era "um desejo muito grande" seu, de manter um "treinador tão vencedor".

"Acho que é uma grande notícia para os nossos adeptos, para a nossa instituição e para o Abel também. Ele acredita na continuidade do nosso projeto", disse.

Desde 2020 no verdão, Abel Ferreira, de 45 anos, ganhou as duas últimas edições do Brasileirão (2022 e 2023) e duas Taças Libertadores (2020 e 2021), além de uma Supertaça sul-americana (2022), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça brasileira (2023) e dois campeonatos paulistas (2022 e 2023).