Abel Ferreira: «Se tivesse crucificado o Veron ele hoje não teria feito aquele golo»

Veron marca na vitória do Palmeiras: veja o golo do jogador pretendido pelo FC Porto

Abel Ferreira congratulou-se depois do jogo com o Cuiabá por não ter castigado Gabriel Veron. O jogador, que tem sido protagonista de casos de indisciplina, marcou o golo da vitória do Palmeiras, que agora é o novo líder do Brasileirão."Se tivesse feito como muitos esperavam, crucificando-o, hoje não ele teria feito aquele golo. Não estou a dizer que estou certo. A educação dos meus pais permitiu-me ser assim", explicou o treinador português.Recorde-se que Veron, de apenas 19 anos, é pretendido pelo FC Porto.