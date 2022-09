Abel Ferreira sondado pelo Brighton para suceder a Graham Potter

Abel Ferreira foi sondado pelo Brighton, da Premier League, segundo adianta a rede "Globo". O treinador português do Palmeiras declinou a possibilidade de rumar a Inglaterra tendo em conta o facto da família estar ambientada ao Brasil e também pelo prestígio que tem à frente do Verdão.Graham Potter rumou ao Chelsea, a troco de 20 milhões de euros, deixando aquela equipa num surpreendente quatro lugar, com 13 pontos em seis jornadas.Abel Ferreira procura o sexto título pelo Palmeiras, em 2022, e tem caminho aberto para conquistar o Brasileirão pela primeira vez. Conta neste momento 54 pontos em 26 rondas, mais oito do que o segundo classificado Internacional. Acabou por ser eliminado recente da Libertadores, competição em que se sagrou bicampeão em 2021.