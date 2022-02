Abel Ferreira: «Sou um homem orgulhoso por ser treinador dos meus jogadores»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Abel Ferreira demonstrou todo o apoio aos seus jogadores e aos adeptos do Palmeiras presentes em Abu Dhabi após a derrota (1-2) diante do Chelsea na final do Mundial de Clubes.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Sei que não gostam dos três defesas, mas vejam como joga o Chelsea. Não quero falar do resultado. Perdemos, e é dar os parabéns a quem ganhou. O ano passado fomos onde fomos e este ano ficamos em segundo. Perdemos para uma grande equipa, num jogo de detalhes, então estou muito orgulhoso dos meus jogadores", começou por dizer o técnico luso, em declarações à Band.

E prosseguiu: "Conseguimos ser corajosos, valentes e suportar a qualidade individual deles, atacar o adversário, igualando com jogo coletivo. Mas o jogo foi decidido num detalhe. Então é dar os parabéns aos meus jogadores. Sou um homem muito orgulhoso por ser treinador deles. Vamos agradecer à nossa 'torcida' por tudo o que fizeram [por nós]. Muito orgulho do que fizemos, do nosso trabalho, o ano passado nem ao pódio fomos. Vamos receber o nosso merecido segundo lugar por todo o trabalho que fizemos. É aceitar o que conseguimos e seguir em frente."