Abel Ferreira: «Sou um treinador meio maluco que às vezes é um idiota»

O Palmeiras de Abel Ferreira voltou às vitórias ao derrotar a Chapecoense, por 2-0, no Brasileirão, e já começou a pensar na meia-final da Libertadores, diante do Atlético-MG, o atual líder do campeonato brasileiro.





"Vamos jogar com um adversário que tem apostado forte. É o favorito, já os dão na final com o outro adversário. Vamos competir, é o que fazemos, e analisar o nosso adversário", explicou o treinador português. "Temos as nossas ambições, mas ninguém tem dúvida nenhuma que o adversário é favorito, pelo que investiu, pelo que gastou e continua a gastar. Mas nós, na nossa humildade, no nosso feijão com arroz, vamos tentar chegar aos nossos objetivos."Abel aproveitou o jogo com a Chapecoense para fazer alguns testes, visando já o jogo da Libertadores, e foi questionado sobre as trocas de posição que fez com Gustavo Gómez e Luan. "Sou meio maluco. Sou um treinador jovem, que gosta de fazer coisas fora da caixa, que erra, que perde e que às vezes é um idiota. Sei o que faço, de onde vim, onde estou, aquilo que quero, onde quero chegar e meus jogadores acreditam em mim. Isto é o mais importante. Quando os jogadores são bons e a ideia coletiva é boa, eles podem atuar em qualquer posição", respondeu.