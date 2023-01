Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Abel Ferreira tem o Brasil a seus pés: «Já é o melhor treinador de sempre do Palmeiras» Rafael Bullara, do 'Nosso Palestra', segue de perto a realidade do Verdão e não tem dúvidas quanto ao legado do português