Abel Ferreira: «Tenho de ir a Portugal. Não há outra forma»

Após conquistar a Copa do Brasil, Abel Ferreira revelou que haverá folgas para toda a gente do Palmeiras nos próximos tempos e que o próprio irá mesmo falhar alguns jogos dos Paulistão, aproveitando o momento para vir a Portugal matar saudades da sua família.





"Tenho que ir [a Portugal]. Não há outra forma. Acho que é merecido. A nossa equipa técnica vai dividir-se. O interesse do clube vai estar sempre acima dos individuais, mas temos que fazer aqui alternadamente uma pausa. Peço desculpas se não me virem no banco em algum momento, mas os jogadores sabem que estarei presente todos os dias. Mas tenho que atravessar o Atlântico, carregar energias e voltar outra vez", confessou o treinador português depois do triungo diante do Grêmio (2-0)."Vamos todos ter [folga]. É justo. Mas vamos continuar competitivos, fizemos uma planificação muito bem feita. Vamos ter de nos revezar. Temos que ter calma com o Paulistão e baixar um pouco a expectativa", referiu Abel Ferreira.