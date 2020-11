Abel Ferreira vence duelo com Sá Pinto e Palmeiras reduz distância para o topo

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu este domingo por 1-0 no terreno do Vasco da Gama, de Ricardo Sá Pinto, e reduziu a distância para os primeiros lugares do campeonato brasileiro de futebol, na 20.ª jornada.

No segundo jogo à frente dos paulistas, Abel Ferreira viu o avançado Luiz Adriano decidir o encontro em São Januário, com um golo aos 73 minutos, na recarga a uma grande penalidade falhada por ele próprio.

Esta foi a terceira vitória seguida do Palmeiras no campeonato, a primeira sob o comando do técnico luso, que na quinta-feira se tinha estreado à frente do 'verdão', também com um triunfo pelo mesmo resultado (1-0), diante do Bragantino, para a Taça do Brasil.

O Palmeiras, que tem um jogo em atraso, é agora sexto colocado do 'Brasileirão', com 31 pontos, a cinco do líder Internacional, que hoje voltou a perder pontos, ao empatar 2-2 na receção ao Coritiba, e a quatro do 'vice' Flamengo, que joga hoje com o Atlético Mineiro.

Já o Vasco da Gama somou o nono jogo consecutivo sem vencer na prova e continua em zona de despromoção, no 17.º lugar, com 19 pontos.