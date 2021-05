Abel Ferreira volta à lista da Fiorentina

O trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras não passa despercebido e, segundo ‘La Gazzetta dello Sport’, o técnico voltou à agenda da Fiorentina, que procura um sucessor para Iachini. Hugo Cajuda, agente do português, confirmou ao portal UOL que “Abel já recebeu diferentes ofertas para sair do Palmeiras, de vários países. Propostas que, de certa forma, pagavam três ou quatro vezes mais. Mas, neste momento, só está focado no Palmeiras”. Apesar de ter contrato até ao final de 2022, não está descartada a saída para um clube europeu, mas também existe a hipótese de renovar. “O Anderson Barros [diretor do futebol] já falou connosco sobre a possibilidade de um novo contrato. Não há pressa”, revelou Hugo Cajuda.

A pós quatro triunfos consecutivos na Libertadores, que asseguraram já a qualificação para os ‘oitavos’, o Palmeiras foi derrotado pela primeira vez. Abel Ferreira perdeu diante do Defensa y Justicia (3-4) naquele que foi o 50º jogo ao comando do Verdão. Sem tempo para descansar, o português já prepara o confronto com o São Paulo na próxima madrugada, na 1ª mão da final do Paulistão. O segundo jogo será no domingo e poderá dar-lhe o terceiro troféu, após vencer a Taça do Brasil e a Libertadores. “Nunca prometi títulos. Será sempre consequência do nosso trabalho. Não vamos vencer sempre, mas vamos lutar sempre”, vincou o técnico.