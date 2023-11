Abel ganha no Brasil e PAOK fatura na Europa: saiba como gregos lucram com sucesso do Palmeiras

Abel Ferreira revelou numa entrevista à TV Palmeiras que a cada título que conquista pelo clube brasileiro, tanto o treinador como o Verdão têm de compensar o PAOK, clube grego de onde o técnico saiu há três anos para assumir a liderança da formação de São Paulo."Para que vocês saibam, o PAOK continua a receber uma parte minha e outra do Palmeiras quando ganhamos títulos. Nos oito que conquistámos, paguei ao PAOK com uma parte do meu salário e o Palmeiras com outra", admitiu o treinador português.Segundo a imprensa brasileira, os pagamentos foram acordados com vista a abater o valor da rescisão de Abel Ferreira, aquando da transferência do treinador para o Brasil, em outubro de 2020. Na ocasião ficou estipulada uma cláusula fixa e outra variável, dependendo do sucesso desportivo.O treinador não revelou os valores, mas o 'Globo Esporte' avança que são considerados "baixos" por parte do Palmeiras. No caso de Abel, o técnico assumiu uma parte do montante para ajudar a convencer o PAOK a libertá-lo.