Abel já está na liderança do Brasileirão

Ao vencer (3-0) o Internacional na madrugada de ontem, o Palmeiras saltou para a liderança do Brasileirão, mas a continuidade no topo dependia do que fizessem depois os principais rivais. E a verdade é que estes acabaram por marcar passo na 34ª jornada – o Botafogo empatou (2-2) com o RB Bragantino de Pedro Caixinha; o Grémio perdeu (0-1) com o Corinthians – e é a equipa de Abel Ferreira que segue agora no comando, embora com mais um jogo disputado do que Botafogo, Bragantino e Flamengo, este já a 5 pontos do líder.

No embate mais aguardado, o Fogão - ainda sob a orientação de Lúcio Flávio, pois Tiago Nunes, o novo treinador, só entra em funções na quarta-feira –, conseguiu responder ao golo inicial de Thiago Borbas, mas o avançado uruguaio acabaria por bisar, oferecendo o empate à equipa de Pedro Caixinha já nos descontos (90’+6).

De "saco cheio"

Após o triunfo sobre o Internacional, Abel deixou muitas críticas ao futebol brasileiro e admitiu deixar o Palmeiras. "Estou de saco cheio com os jogos seguidos, as viagens consecutivas. Não é isto que que quero para mim. É uma vergonha deixarem fazer oito jogos seguidos com dois ou três dias de descanso. É insano", atirou o português, frisando que é preciso "esperar para ver" se continuará em 2024.