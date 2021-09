Abel revela inspiração em Mourinho e 'atira': «É isso que faz a diferença entre um rato e um homem»

O Palmeiras garantiu a presença pela segunda vez consecutiva na final da Taça Libertadores ao empatar (1-1) com sabor a vitória no reduto do Atlético Mineiro. Depois do empate a zero em casa, onde o ex-portista Hulk falhou um penálti para os forasteiros, o 'verdão' começou a perder, culpa de um golo do chileno Eduardo Vargas, aos 52 minutos, mas, aos 68, Dudu encostou um centro da esquerda do recém-entrado Veron. No final, Abel explicou como preparou o jogo.





"Essa calma e inteligência, inspirei-se num Manchester United-FC Porto. O Mourinho empatou em casa, zero a zero, e em Old Trafford fez um golo no final para avançar. Foi isso que disse aos meus jogadores, temos que fazer um golo e vamos fazer. Temos uma Libertadores impecável, limpinha, com mérito dos meus jogadores, trabalho árduo e disciplina, coisas que faltam no Brasil às vezes", referiu citado pelo 'Globoesporte'."É isso que faz a diferença entre um rato e um homem, acreditar no seu trabalho. Sou português com muito orgulho. Quando olham para Cristiano Ronaldo, vêem uma mentalidade vencedora, e disso não vou me abdicar nunca", referiu.

Abel Ferreira pode selar o terceiro triunfo consecutivo na prova de um treinador luso, sendo que deverá jogar o 'bis' face aos compatriotas do Flamengo [jogam hoje com o Barcelona, no Equador, após o 2-0 caseiro], vencedores em 2019 sob o comando de Jorge Jesus, atual treinador do Benfica.