Abel suspenso por dois jogos

Abel Ferreira foi suspenso por dois jogos na sequência dos incidentes no jogo com o Grémio, em setembro, para o Brasileirão, que o Verão perdeu por 1-0. O treinador português do Palmeiras foi expulso e, ao abandonar o campo, disse "isto é roubar" na direção das câmaras da transmissão televisiva.Assim, Abel Ferreira vai ficar de fora dos jogos diante do Atlético Mineiro e do Coritiba, a 19 e 22 de outubro, respetivamente.