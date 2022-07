Acabou! Turco já não é o treinador do Atlético Mineiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ponto final no casamento entre Atlético Mineiro e o técnico Antonio Mohamed, conhecido no Brasil como 'Turco'.

A pressão estava num nível tremendo, depois da eliminação na Taça do Brasil, às mãos do Flamengo, e uma sequência negativa no Brasileirão.

O empate contra o Cuiabá (1-1), na quinta-feira, foi a gota de água que fez transbordar o copo.

Ao serviço do Galo, o treinador argentino conquistou a Supertaça do Brasil e o Campeonato Mineiro de 2022.