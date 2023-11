Acontece de tudo ao Botafogo: carrinha com material foi roubada após jogo

No trajeto do aeroporto para o Nilton Santos, no início da tarde desta quinta-feira (30), funcionários do Botafogo foram rendidos por criminosos portando armas de fogo na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré. A van operacional (Sprinter 416 Furgão Longo T.A. 2.2 Dies -… pic.twitter.com/AVIzwY8Mek — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 30, 2023

Definitivamente, o que podia correr mal ao Botafogo... corre mal. Não bastasse ter deixado fugir uma vitória com um golo nos descontos pela terceira vez nos últimos quatro jogos - ao empatar diante do Coritiba -, o conjunto do Rio de Janeiro teve um regresso a casa algo amargo. Tudo porque, segundo informou o clube, a carrinha que transportava todo o material de jogo, incluindo equipamentos, chuteiras, bolas, materiais de treino e outros objetos, foi alvo de um assalto no caminho do aeroporto do Galeão até ao centro de treinos.De acordo com o Botafogo, o assalto foi perpetrado por seis motards, que atacaram a viatura munidos de armas de fogo, pouco depois da saída do aeroporto rumo ao centro da cidade do Rio de Janeiro. O mais incrível de tudo foi o facto do assalto ter sido em plena luz do dia, o que mostra bem o nível de insegurança que por vezes se regista na cidade carioca.No seu comunicado, o Botafogo explica que já apresentou queixa nas autoridades e que os funcionários que seguiam na viatura "estão bem".