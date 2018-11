Adepto do Flamengo morre em confusão com rivais do Botafogo

O jogo entre o Botafogo e o Flamengo deste sábado foi antecidido por uma batalha campal entre apoiantes das duas equipas e acabou de forma trágica. Dois adeptos do Flamengo foram baleados e um deles acabou por não resistir aos ferimentos, acabando por morrer no hospital.Tudo começou quando um grupo de adeptos do Botafogo, que viajava de autocarro, sob escolta, rumo ao estádio, se deparou com uma concentração de apoiantes do 'Fla'.Os adeptos ameaçaram o motorista, ordenaram-lhe que parasse o veículo e envolveram-se numa enorme confusão com os rivais.A polícia deteve 60 apoiantes do Botafogo.