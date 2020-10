Adeptos do Botafogo invadem redes sociais de Sá Pinto: «Vem para o glorioso»

Ricardo Sá Pinto está a ser associado ao Botafogo pela imprensa brasileira. E, assim que saiu a notócia, os adeptos do clube invadiram as redes sociais do treinador. "Vem para o Botafogo" é a mensagem mais comum, mas há outras. "Vem para o glorioso", pode ler-se também.





O técnico está sem clube desde dezembro do ano passado, altura em que saiu do Sp. Braga. Desde então, foi associado a vários clubes, entre eles o Vasco da Gama e, agora, o Botafogo.