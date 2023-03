Adeptos tentaram atingir Luís Castro com copo e Botafogo pode acabar... punido

O empate (0-0) entre a Portuguesa de Rio de Janeiro e o Botafogo, de Luís Castro, na primeira mão das meias-finais do Estadual Carioca, não caiu bem aos adeptos do fogão. No final do encontro, enquanto a equipa recolhia aos balneários, um grupo de adeptos apercebeu-se da chegada do treinador português à entrada da zona do túnel e atirou um copo de plástico na direção do técnico, que por sorte (ou por falta de pontaria da parte de quem atirou) não foi atingido.O momento foi registado pelo delegado para o jogo, que informou o árbitro do encontro logo após o sucedido. Perante tal comportamento, o juiz do encontro incluiu o incidente no relatório de jogo: "Após o encerramento da partida, fomos informados pelo delegado da partida Djalma Cesar Moreira de Souza que quando o técnico do Botafogo, o Sr. Luís Manuel Ribeiro de Castro, se direcionava ao balneário foi arremessado um copo de plástico na sua direção pelos adeptos do Botafogo e que não foi possível identificar o adepto em questão", pode ler-se no relatório divulgado pelo 'GloboEsporte'.Segundo a mesma fonte, o clube poderá agora ser novamente punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Recorde-se que o fogão já foi multado após arremesso de objetos para o relvado no jogo contra o Nova Iguaçu, também no Estádio Luso-Brasileiro. O clube foi ainda sancionado com dois jogos em terreno neutro por incidentes semelhantes no duelo com o Flamengo, desta vez em Brasília.