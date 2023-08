Adeptos do Corinthians tentam 'segurar' Róger Guedes e transferem-lhe... mais de 7 mil euros

Róger Guedes tornou-se, ao longo das últimas temporadas, uma das grandes figuras do Corinthians, e apesar de nos últimos dias ter confirmado que está de saída para o Al Rayyan, do Qatar, os adeptos do clube brasileiro fizeram questão de tentar segurá-lo... a todo o custo. Alguns fãs do avançado descobriram a sua referência do 'Pix', um método de pagamento eletrónico instantâneo, e enviaram-lhe cerca de 40 mil reais (mais de 7 mil euros) com mensagens para que não deixasse o Corinthians.O valor em questão foi divulgado pela mulher do jogador nas redes sociais: "Prometo que assim que tiver algumas coisas resolvidas, converso convosco. Recebemos, nas nossas contas, quase 40 mil reais em Pix. Esse valor não é nosso", disse Sindy Guedes, que revelou que o dinheiro será doado a instituições de caridade ou a pessoas que enfrentam problemas financeiros.Refira-se que a transferência de Roger Guedes para o Al Rayyan deverá render cerca de 9 milhões de euros aos cofres do Corinthians.