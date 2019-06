Adeptos do Flamengo aplaudem discurso de Jorge Jesus: «Dêem dois troféus a esse homem»

Jorge Jesus lançou logo um aviso aos jogadores do Flamengo no primeiro discurso ao plantel Jorge Jesus lançou logo um aviso aos jogadores do Flamengo no primeiro discurso ao plantel

Primeira conversa e o início de trabalho de Jorge Jesus com o elenco na reapresentação no Ninho do Urubu.



Alexandre Vidal/CRF

Jorge Jesus afirmou esta quinta-feira, no seu primeiro discurso ao plantel do Flamengo, que o " mais importante não é o treinador nem os jogadores mas sim o clube " e que o objetivo e compromisso da equipa tem de ser "ganhar, ganhar e ganhar".As palavras de Jorge Jesus foram divulgadas pelo clube brasileiro nas redes sociais e as reações dos adeptos do Flamengo não se fizeram esperar."Dêem dois troféus a esse homem!"; "estou 'botando' muita fé nesse velhote"; "Jesus no comando", "vida longa ao JJ no Flamengo" ou "primeira vez que o clube será treinado mesmo no ano" são alguns dos comentários à publicação do Flamengo.