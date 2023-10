Adeptos do Flamengo 'exigem' contratação de De La Cruz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já todos sabemos que a Nação Rubro-Negra é um verdadeiro 'monstro' em termos de quantidade e mediatismo. Quando os adeptos do Flamengo se organizam num determinado sentido e com um determinado foco, fica complicado contrariar o peso dos milhões de seguidores do Mengão.

É por isso que uma simples fotografia, colocada nas redes sociais da seleção uruguaia, originou uma verdadeira 'manifestação' nas redes sociais. Os protagonistas foram De Arrascaeta, jogador do Flamengo, e Nicólas de La Cruz, do River Plate mas que por vontade dos adeptos do clube brasileiro, já devia estar a vestir de vermelho e negro.

Foram milhares de comentários, partilhas e elogios ao jogador da turma argentina e que chegou a estar nas cogitações do Flamengo no último mercado de transferências.