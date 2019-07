Adeptos do Flamengo fizeram 'espera' ao plantel: "Estamos cansados de passar vergonhas"

Jorge Jesus saiu do autocarro para encarar os adeptos do Flamengo em fúria Jorge Jesus saiu do autocarro para encarar os adeptos do Flamengo em fúria

A carregar o vídeo ...

Dia de muita confusão no Flamengo de Jorge Jesus! Aproximadamente 30 adeptos fizeram um protesto contra o plantel no Aeroporto Internacional Tom Jobim, onde o grupo iria embarcar para rumar a São Paulo, com vista ao jogo deste domingo, a contar para o Brasileirão, frente ao Corinthians.Os jogadores, segundo a imprensa brasileira, hesitaram em sair do autocarro e quem acabou por tentar conversar e acalmar os adeptos foi precisamente Jorge Jesus, que saiu disparado da viatura.A situação ocorreu poucos dias após a eliminação na Taça do Brasil frente ao Ath. Paranaense . Os adeptos protestaram contra o forte investimento, que não tem resultado em títulos, e 'atiraram-se' a alguns jogadores em particular. O capitão Diego, que falhou o primeiro penálti no desempate dos quartos-de-final da Taça, foi o principal visado, havendo pedidos para que este ficasse sem a braçadeira."Estamos cansados de passar vergonhas", "Equipa mimada, não queremos dinheiro, queremos títulos", "Desce, Diego. Queremos você", foram algumas das frases ouvidas, segundo o jornalista Venê Casagrande.