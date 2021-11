Adeptos do Flamengo preferem Jorge Jesus para suceder a Renato Gaúcho

Jorge Jesus é o treinador preferido pelos adeptos do Flamengo para suceder a Renato Gaúcho, despedido na sequência da derrota frente ao Palmeiras de Abel Ferreira na final da Taça Libertadores.A sondagem online promovida pelo ‘Globoesporte’ não deixa margem para dúvidas: JJ (43,4 por cento dos votos) leva vantagem sobre Marcelo Gallardo (30,4), técnico que está de saída do River Plate, e Dorival Júnior, que se encontra sem clube. A auscultação contempla a presença de mais três treinadores lusos, embora as respetivas votações sejam residuais: André Villas-Boas (2,7), Carlos Carvalhal (1,9) e Leonardo Jardim (1,5). O desejo dos fãs do Mengão é quase impossível de concretizar, uma vez que Jorge Jesus se encontra totalmente focado no Benfica, clube ao qual está vinculado até 30 de junho de 2022.Renato Gaúcho, esse, não sobreviveu ao desfecho da partida de Montevideu. Aliás, já era pouco crível que fosse ele o homem do leme em 2022, pois o contrato expirava em dezembro. Afastado nas ‘meias’ da Taça do Brasil, derrotado na final da Taça Libertadores e segundo classificado no Brasileirão (o título não escapará ao At. Mineiro), Renato Gaúcho saiu pela porta dos fundos. O Mengão será orientado até ao final da época (quatro jogos) por Maurício Souza, ex-treinador dos sub 20 que agora fazia parte do staff de Renato Gaúcho.