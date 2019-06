Adeptos 'invadem' redes sociais de jornalista que 'arrasou' Jesus e o futebol português

Bom dia, arrobinhas. Aproveitem bem essa porcaria de sexta-feira e sejam felizes à sua maneira. — ??rco de Vargas (@marcodevargas) May 31, 2019

Empreguei o termo “porcaria” para impactar - inclusive aqui. E surtiu efeito. Mas admito que há palavras mais interessantes ou agradáveis para atingir o mesmo objetivo. — ??rco de Vargas (@marcodevargas) May 31, 2019

Marco de Vargas, o jornalista da Fox Sports Brasil que teceu- a propósito da hipótese de o treinador poder assumir o comando técnico do Flamengo - não tem sido poupado nas redes sociais. Adeptos portugueses, e muitos brasileiros, 'invadiram' as contas do Twitter e do Instagram de Vargas para mostrar o seu desagrado relativamente àquilo que disse em direto."Parabéns. O prémio ignorante 2019 é teu", escreve um deles. "Passou vergonha no Brasil e em Portugal. Totalmente desrespeitoso. Digno de um profissional de péssima qualidade da Fox, parabéns", salienta outro.Há também quem aconselhe o jornalista a se redimir. "Pedir desculpas pela falta de respeito e educação não mata ninguém", avisa uma adepta.Marco de Vargas disse que Jesus tinha uma "porcaria de grife" por ter conquistado apenas "três títulos em Portugal", considerando ainda que o campeonato português "é uma porcaria".dizendo que não tem "três títulos mas sim 11".O jornalista mais tarde explicou-se no Twitter. Vargas começou com uma publicação irónica, em resposta aos críticos: "Bom dia, arrobinhas. Aproveitem bem essa porcaria de sexta-feira e sejam felizes à sua maneira."Mas o tom das críticas acentuou-se e Vargas chegou mesmo a ser insultado. Pouco depois explicou por que razão utilizou o termo "porcaria" referindo-se ao futebol português e ao antigo técnico de Benfica, Sporting e Al-Hilal. Diz que foi para "impactar"..."Empreguei o termo 'porcaria' para impactar - inclusive aqui. E surtiu efeito. Mas admito que há palavras mais interessantes ou agradáveis para atingir o mesmo objetivo", escreveu no Twitter.











A verdade é que a explicação não surtiram efeito e as críticas continuaram. Marco de Vargas resignou-se: "Sendo assim, aproveitem bem as inúmeras possibilidades dessa reluzente sexta-feira e do fim de semana que se avizinha, hermanos."





Sendo assim, aproveitem bem as inúmeras possibilidades dessa reluzente sexta-feira e do fim de semana que se avizinha, hermanos. — ??rco de Vargas (@marcodevargas) May 31, 2019













As mensagens é que não abrandaram... "Tenha humildade, por favor. Os seus comentários foram sim desrespeitosos. Se fosse ao contrário possivelmente você se ofenderia, demonstre grandeza", pediu um adepto.





Ironia e sarcasmo sempre estiveram presentes nesta conta. Quem anda por aqui há mais tempo conhece. Ou não. — ??rco de Vargas (@marcodevargas) May 31, 2019

















