Adeptos mobilizam-se e são esperadas 100 mil pessoas na partida do Flamengo para o Peru

O Flamengo vai disputar no próximo sábado, em Lima, no Peru, a final da Taça Libertadores contra os argentinos do River Plate e os adeptos da equipa treinada por Jorge Jesus estão a mobilizar-se para oferecer aos jogadores e à equipa técnica uma despedida em grande.Segundo a imprensa brasileira, a 'torcida' está a mobilizar-se nas redes sociais para amanhã, dia da partida da equipa, fazer uma festa inesquecível no aeroporto e nas ruas do Rio de Janeiro.A ideia seria reunir 100 mil adeptos por vários pontos da cidade, a começar pela sede do clube, de onde o grupo sairá para o aeroporto.Os adeptos estão também a planear seguir o autocarro e o trajeto até ao aeroporto já foi divulgado, para que os moradores saiam à rua e apoiem os jogadores.