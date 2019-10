Adjunto de Tite critica Flamengo de Jorge Jesus: «Futebol muito bonito mas desequilibrado»

O trabalho de Jorge Jesus no Flamengo não passa despercebido e desta vez foi o adjunto do selecionador brasileiro quem comentou o futebol apresentado pela equipa do treinador português."Falando de Jorge Sampaoli e Jorge Jesus, na minha avaliação, acho que é um futebol muito bonito, ofensivo, mas não é o brasileiro. É um futebol desequilibrado. São equipas que, para construir, às vezes desestruturam o setor de meio de campo e o setor defensivo", afirmou Cesar Sampaio, em entrevista ao Globoesporte."Lógico que o Santos tem menos reposição, o Flamengo tem mais, tecnicamente os jogadores são melhores e a tendência é que isso prospere no Flamengo. Mas quando equiparam as forças, se não tiver jogo mais equilibrado, podem até perder com uma equipe até melhor tecnicamente", referiu ainda o antigo futebolista, atual adjunto de Tite da seleção brasileira.