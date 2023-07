Administração do Corinthians quer Pedro Caixinha no lugar de Vanderlei Luxemburgo

A boa temporada que o Red Bull Bragantino tem vindo a fazer no campeonato brasileiro colocou o português Pedro Caixinha nos holofotes da imprensa brasileira, que este sábado avança com a possibilidade de o treinador de 52 anos poder rumar ao comando técnico do Corinthians.

De acordo com o portal 'BolaVip', vários membros do Conselho de Administração pediram a contratação do técnico luso logo após a derrota do Corinthians, por 1-0, frente à equipa orientada por Pedro Caixinha, o RB Bragantino, na Neo Química Arena, no último domingo.

Mas há quem vá mais além. Segundo a 'UOL Esporte', a direção do clube já estuda a saída do treinador Vanderlei Luxemburgo, isto caso os resultados da equipa continuarem abaixo das expectativas.

Recorde-se que o Corinthians é neste momento 16.º classificado do Brasileirão, com 12 pontos conquistados em 13 jornadas disputadas. Enquanto que o RB Bragantino é 5.º colocado, com 23 pontos somados no mesmo número de jogos realizados no campeonato.