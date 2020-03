Adversários do Flamengo aconselhados a não tocar nos jogadores da equipa de Jesus

Portuguesa e Flamengo encontram-se este sábado pelas 21 horas num jogo da 3.ª jornada do estadual carioca que está desde já marcado pelo surto do coronavírus.





Disputado à porta fechada, o duelo entre as duas equipas contará também medidas excecionais de prevenção, especialmente do lado da Portuguesa, que aconselhou todos os seus jogadores a impedirem qualquer tipo de contacto com os jogadores da equipa de Jorge Jesus, tudo por causa do caso positivo do vicepresidente Maurício Gomes de Mattos. Os jogadores e equipa técnica do Fla até foram já testados ao COVID-19, mas os resultados apenas serão conhecidos após a partida, pelo que será num cenário de receio que o encontro será disputado.Ainda assim, as recomendações dizem apenas respeito aos habituais cumprimentos prévios e posteriores ao jogo, que provavelmente não terão grande efeito prático, já que durante os 90 minutos de jogos será praticamente impossível impedir que jogadores de ambas as equipas entrem em contacto direto.