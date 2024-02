Advogada de Dani Alves promete recurso: «Continuo a acreditar na sua inocência»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Inés Guardiola, advogada de Dani Alves, confirmou esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas à saída do Tribunal de Barcelona, que o antigo futebolista brasileiro irá recorrer da sentença. "Neste momento, só posso dizer que vamos recorrer da sentença. Continuo a acreditar na inocência do Sr. Alves. Tenho que estudar a sentença, mas já adianto que vamos recorrer. Dani Alves está inteiro. Quatro anos e seis meses é melhor do que nove e 12 que a acusação pedia, mas acredito na inocência de Dani Alves e vamos recorrer", disse.

Recorde-se que o ex-internacional brasileiro foi hoje condenado a quatro anos e seis meses de prisão, em virtude dos factos ocorridos na casa de banho de uma discoteca em Barcelona na madrugada de 30 para 31 de dezembro de 2022, onde agrediu sexualmente uma mulher de 24 anos.