Advogado da mulher que acusa Neymar: «Acreditam nele porque tem um jatinho e parece um papa?»

Cosme Araújo, o novo advogado de Najila Trindade, a mulher que acusa Neymar de a ter violado no último dia 15 de maio, em Paris, considerou que o jogador do PSG complicou a sua situação ao admitir queque o fizesse."Na minha opinião, ele embrulhou-se ainda mais ao confessar que bateu a pedido dela. Por que temos de acreditar na palavra dele contra a palavra de uma pessoa que foi agredida à pancada? Por que razão a palavra dela tem menos valor do que a dele? Porque ele é famoso e tem dinheiro? Porque ele pega duas aeronaves, um jatinho e um helicóptero, parecendo uma popstar, um papa? Se for por isso, para mim não há justiça", frisou.E prosseguiu, citado pela imprensa brasileira: "O que nós procuramos é a verdade. Não podem tentar minimizar uma rapariga humilde, do interior da Bahia, proveniente de uma família pobre e que tem uma vida comum. Só por ser uma mulher bonita, acham que pode ser usada como um objeto", considerou o advogado, o quarto a assumir a causa dede que Najila iniciou este processo.Recorde-se quee negou que a relação sexual que manteve com a modelo não tivesse sido consensual.