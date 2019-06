Advogado da mulher que acusa Neymar de violação deixa o caso e fala em "situações estranhas"

O advogado de Najila Trindade, mulher que acusa Neymar de violação, abandonou o caso após ter sido acusado por esta de ter roubado o tablet onde estará o vídeo completo gravado em Paris no encontro com o jogador.Daniel Garcia de Andrade já tinha afirmado que deixaria o processo caso não houvesse provas do alegado assalto ao apartamento de Najila que, na versão da mulher, teria sido a origem do desaparecimento do tablet . A polícia fez perícias ao apartamento e ainda não apresentou o resultado, mas Najila decidiu agora voltar-se contra o advogado."A senhora Najila acusou-me de ter planeado este arrombamento. Disse que esse tablet poderia estar comigo, segundo o marcador de localização dela. Eu não preciso comprar ou roubar um tablet, eu tenho os meus dispositivos eletrónicos. Nunca tive iPhone, sempre tive Android, nunca tive iPad, parece-me que é um. E o cliente tem uma postura repentina e totalmente contrária à ética, ao bom senso e à verdade nesse caso, a respeito do arrombamento e de esse tablet estar em minha posse. Adorava que estivesse, porque em tese estará ali o vídeo que ela alega ter sete minutos, material esse que até hoje eu não tenho. Seria ótimo. Seria o primeiro a ver e a entregá-lo à polícia. Porque eu acredito que, se estiver alguma coisa relevante ali para reforçar a condição de vítima da senhora Najila, ela deveria usá-la e não reter a informação", referiu o advogado, citado pelo UOL Esporte.Daniel Garcia de Andrade falou ainda em "situações estranhas" e da falta de confiança para continuar a defender Najila: "Jurei defender e proteger o meu cliente, mas jamais irei participar em qualquer coisa escusa contra valores de idoneidade, moral e a lei. Espero que a verdade seja a melhor advogada de todos".O advogado de Najila Trindade lamentou este desfecho, dizendo que a cliente tinha aqui uma oportunidade de dar voz às mulheres que são violadas e que muitas vezes não têm a coragem necessária para expor a situação."Isso é muito triste porque a senhora Najila tinha a grande oportunidade de ajudar tantas mulheres no Brasil e no Mundo que sofrem violência e se calam. Ao invés de ela fortalecer esse segmento que infelizmente existe, ela enfraquece com esse tipo de postura. Então não serei um advogado a colaborar com qualquer situação ilícita cometida pelo meu cliente", concluiu.